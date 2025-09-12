Daugiau apie CHUNK

Chunk logotipas

Chunk kaina (CHUNK)

Neįtraukta į sąrašą

1 CHUNK į USD – tiesioginė kaina:

USD
Chunk (CHUNK) kainos grafikas realiu laiku
Chunk (CHUNK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

Chunk (CHUNK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CHUNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHUNK kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHUNK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chunk (CHUNK) rinkos informacija

$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

999.75M
999.75M 999.75M

999,749,558.754927
999,749,558.754927 999,749,558.754927

Dabartinė Chunk rinkos kapitalizacija yra $ 17.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHUNK apyvartoje yra 999.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 999749558.754927. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.44K

Chunk (CHUNK) kainos istorija USD

Šiandienos Chunk kainos pokytis į USD: $ 0.
Chunk 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Chunk 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Chunk 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+19.85%
60 dienų$ 0+19.95%
90 dienų$ 0--

Kas yra Chunk (CHUNK)

CHUNK is a Solana-based meme token inspired by the idea of a 'fat cat' that grows chunkier as its price increases. It represents the humor and creativity of the crypto community, thriving purely on entertainment, community-driven hype, and shared imagination. With no intrinsic value, utility or expectation of financial return, CHUNK is a playful experiment that captures the spirit of fun and unpredictability in the decentralized token space.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Chunk (CHUNK) išteklius

Oficiali svetainė

Chunk kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chunk (CHUNK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chunk (CHUNK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chunk prognozes.

Peržiūrėkite Chunk kainos prognozę dabar!

CHUNK į vietos valiutas

Chunk (CHUNK) Tokenomika

Supratimas apie Chunk (CHUNK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHUNKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chunk (CHUNK)

Kiek Chunk(CHUNK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHUNK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHUNK į USD kaina?
Dabartinė CHUNK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chunk rinkos kapitalizacija?
CHUNK rinkos kapitalizacija yra $ 17.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHUNK apyvartoje?
CHUNK apyvartoje yra 999.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHUNK kaina?
CHUNK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHUNK kaina?
CHUNK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CHUNK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHUNK yra --USD.
Ar CHUNK kaina šiais metais kils?
CHUNK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHUNK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.