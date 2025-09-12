Daugiau apie CHUANPU

CHUANPU Kainos informacija

CHUANPU Oficiali svetainė

CHUANPU Tokenomika

CHUANPU Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Chuan Pu logotipas

Chuan Pu kaina (CHUANPU)

Neįtraukta į sąrašą

1 CHUANPU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Chuan Pu (CHUANPU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:25:16(UTC+8)

Chuan Pu (CHUANPU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01890464
$ 0.01890464$ 0.01890464

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+1.33%

+8.76%

+8.76%

Chuan Pu (CHUANPU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CHUANPU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHUANPU kaina yra $ 0.01890464, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHUANPU per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +1.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chuan Pu (CHUANPU) rinkos informacija

$ 51.23K
$ 51.23K$ 51.23K

--
----

$ 51.23K
$ 51.23K$ 51.23K

980.00M
980.00M 980.00M

979,999,884.63
979,999,884.63 979,999,884.63

Dabartinė Chuan Pu rinkos kapitalizacija yra $ 51.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHUANPU apyvartoje yra 980.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 979999884.63. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.23K

Chuan Pu (CHUANPU) kainos istorija USD

Šiandienos Chuan Pu kainos pokytis į USD: $ 0.
Chuan Pu 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Chuan Pu 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Chuan Pu 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.33%
30 dienų$ 0-27.25%
60 dienų$ 0-23.52%
90 dienų$ 0--

Kas yra Chuan Pu (CHUANPU)

Chuanpu - The Chinese Trump Bringing together the best of both worlds to make crypto great again!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Chuan Pu (CHUANPU) išteklius

Oficiali svetainė

Chuan Pu kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chuan Pu (CHUANPU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chuan Pu (CHUANPU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chuan Pu prognozes.

Peržiūrėkite Chuan Pu kainos prognozę dabar!

CHUANPU į vietos valiutas

Chuan Pu (CHUANPU) Tokenomika

Supratimas apie Chuan Pu (CHUANPU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHUANPUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chuan Pu (CHUANPU)

Kiek Chuan Pu(CHUANPU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHUANPU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHUANPU į USD kaina?
Dabartinė CHUANPU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chuan Pu rinkos kapitalizacija?
CHUANPU rinkos kapitalizacija yra $ 51.23KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHUANPU apyvartoje?
CHUANPU apyvartoje yra 980.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHUANPU kaina?
CHUANPU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01890464USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHUANPU kaina?
CHUANPU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CHUANPU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHUANPU yra --USD.
Ar CHUANPU kaina šiais metais kils?
CHUANPU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHUANPU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:25:16(UTC+8)

Chuan Pu (CHUANPU) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.