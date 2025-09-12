Daugiau apie CHRIST

Christianity Coin kaina (CHRIST)

Christianity Coin (CHRIST) kainos grafikas realiu laiku
Christianity Coin (CHRIST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Christianity Coin (CHRIST) realiojo laiko kaina yra $0.00004942. Per pastarąsias 24 valandas CHRIST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00004643 iki aukščiausios $ 0.00004948 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHRIST kaina yra $ 0.00155678, o žemiausia – $ 0.00001961.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHRIST per pastarąją valandą pasikeitė +0.46%, per 24 valandas – +4.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +67.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Christianity Coin (CHRIST) rinkos informacija

Dabartinė Christianity Coin rinkos kapitalizacija yra $ 49.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHRIST apyvartoje yra 999.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 999865971.194915. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.47K

Christianity Coin (CHRIST) kainos istorija USD

Šiandienos Christianity Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Christianity Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000056673.
Christianity Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000166569.
Christianity Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00000731370503268698.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.25%
30 dienų$ -0.0000056673-11.46%
60 dienų$ +0.0000166569+33.70%
90 dienų$ +0.00000731370503268698+17.37%

Kas yra Christianity Coin (CHRIST)

We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin

Christianity Coin (CHRIST) išteklius

Christianity Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Christianity Coin (CHRIST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Christianity Coin (CHRIST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Christianity Coin prognozes.

Peržiūrėkite Christianity Coin kainos prognozę dabar!

CHRIST į vietos valiutas

Christianity Coin (CHRIST) Tokenomika

Supratimas apie Christianity Coin (CHRIST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHRISTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Christianity Coin (CHRIST)

Kiek Christianity Coin(CHRIST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHRIST kaina USD valiuta yra 0.00004942USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHRIST į USD kaina?
Dabartinė CHRIST kaina USD valiuta yra $ 0.00004942. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Christianity Coin rinkos kapitalizacija?
CHRIST rinkos kapitalizacija yra $ 49.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHRIST apyvartoje?
CHRIST apyvartoje yra 999.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHRIST kaina?
CHRIST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00155678USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHRIST kaina?
CHRIST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001961USD.
Kokia yra CHRIST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHRIST yra --USD.
Ar CHRIST kaina šiais metais kils?
CHRIST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHRIST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Christianity Coin (CHRIST) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

