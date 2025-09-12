Daugiau apie CHOCCY

Choccy Milk Cat logotipas

Choccy Milk Cat kaina (CHOCCY)

Neįtraukta į sąrašą

1 CHOCCY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Choccy Milk Cat (CHOCCY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:53:25(UTC+8)

Choccy Milk Cat (CHOCCY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00661201
$ 0.00661201$ 0.00661201

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+1.66%

+10.69%

+10.69%

Choccy Milk Cat (CHOCCY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CHOCCY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHOCCY kaina yra $ 0.00661201, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHOCCY per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – +1.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Choccy Milk Cat (CHOCCY) rinkos informacija

$ 50.57K
$ 50.57K$ 50.57K

--
----

$ 50.57K
$ 50.57K$ 50.57K

999.63M
999.63M 999.63M

999,626,664.279672
999,626,664.279672 999,626,664.279672

Dabartinė Choccy Milk Cat rinkos kapitalizacija yra $ 50.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHOCCY apyvartoje yra 999.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 999626664.279672. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.57K

Choccy Milk Cat (CHOCCY) kainos istorija USD

Šiandienos Choccy Milk Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Choccy Milk Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Choccy Milk Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Choccy Milk Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.66%
30 dienų$ 0+1.22%
60 dienų$ 0+25.77%
90 dienų$ 0--

Kas yra Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Choccy Milk Cat (CHOCCY) išteklius

Oficiali svetainė

Choccy Milk Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Choccy Milk Cat (CHOCCY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Choccy Milk Cat (CHOCCY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Choccy Milk Cat prognozes.

Peržiūrėkite Choccy Milk Cat kainos prognozę dabar!

CHOCCY į vietos valiutas

Choccy Milk Cat (CHOCCY) Tokenomika

Supratimas apie Choccy Milk Cat (CHOCCY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHOCCYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Kiek Choccy Milk Cat(CHOCCY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHOCCY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHOCCY į USD kaina?
Dabartinė CHOCCY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Choccy Milk Cat rinkos kapitalizacija?
CHOCCY rinkos kapitalizacija yra $ 50.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHOCCY apyvartoje?
CHOCCY apyvartoje yra 999.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHOCCY kaina?
CHOCCY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00661201USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHOCCY kaina?
CHOCCY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CHOCCY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHOCCY yra --USD.
Ar CHOCCY kaina šiais metais kils?
CHOCCY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHOCCY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:53:25(UTC+8)

