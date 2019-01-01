ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomika

ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieChinCHILLa (CHILLA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
ChinCHILLa (CHILLA) Informacija

Welcome to $CHILLA – The Chillest Token in Crypto Forget the grind, ditch the FOMO, and take a puff of pure relaxation. $CHILLA is your ticket to the chillest corner of the blockchain, where vibes are high, and stress is low. Our community focused meme coin was Launched through the ACT Premium group and has gained immediate traction. Our furry friend will be quickly taking over X and other social media platforms.

Oficiali svetainė:
https://www.chinchilla.wtf/

ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ChinCHILLa (CHILLA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 11.12K
$ 11.12K$ 11.12K
Bendra pasiūla:
$ 988.62M
$ 988.62M$ 988.62M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 988.62M
$ 988.62M$ 988.62M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 11.12K
$ 11.12K$ 11.12K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00045665
$ 0.00045665$ 0.00045665
Visų laikų minimumas:
$ 0.00000622
$ 0.00000622$ 0.00000622
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

ChinCHILLa (CHILLA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ChinCHILLa (CHILLA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHILLA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CHILLA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CHILLA tokenomiką, galite peržiūrėti CHILLA tokeno kainą realiuoju laiku!

CHILLA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CHILLA? Mūsų CHILLA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.