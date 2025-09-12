Daugiau apie CHILLAX

Chillax logotipas

Chillax kaina (CHILLAX)

Neįtraukta į sąrašą

1 CHILLAX į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
Chillax (CHILLAX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:53:02(UTC+8)

Chillax (CHILLAX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0057376
$ 0.0057376$ 0.0057376

$ 0.00001656
$ 0.00001656$ 0.00001656

--

--

+10.37%

+10.37%

Chillax (CHILLAX) realiojo laiko kaina yra $0.00002312. Per pastarąsias 24 valandas CHILLAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHILLAX kaina yra $ 0.0057376, o žemiausia – $ 0.00001656.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHILLAX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +10.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chillax (CHILLAX) rinkos informacija

$ 23.12K
$ 23.12K$ 23.12K

--
----

$ 23.12K
$ 23.12K$ 23.12K

999.89M
999.89M 999.89M

999,890,160.026386
999,890,160.026386 999,890,160.026386

Dabartinė Chillax rinkos kapitalizacija yra $ 23.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHILLAX apyvartoje yra 999.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 999890160.026386. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.12K

Chillax (CHILLAX) kainos istorija USD

Šiandienos Chillax kainos pokytis į USD: $ 0.
Chillax 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000055732.
Chillax 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000063957.
Chillax 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000000891675547997394.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000055732+24.11%
60 dienų$ +0.0000063957+27.66%
90 dienų$ +0.000000891675547997394+4.01%

Kas yra Chillax (CHILLAX)

Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Chillax (CHILLAX) išteklius

Oficiali svetainė

Chillax kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chillax (CHILLAX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chillax (CHILLAX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chillax prognozes.

Peržiūrėkite Chillax kainos prognozę dabar!

CHILLAX į vietos valiutas

Chillax (CHILLAX) Tokenomika

Supratimas apie Chillax (CHILLAX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHILLAXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chillax (CHILLAX)

Kiek Chillax(CHILLAX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHILLAX kaina USD valiuta yra 0.00002312USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHILLAX į USD kaina?
Dabartinė CHILLAX kaina USD valiuta yra $ 0.00002312. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chillax rinkos kapitalizacija?
CHILLAX rinkos kapitalizacija yra $ 23.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHILLAX apyvartoje?
CHILLAX apyvartoje yra 999.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHILLAX kaina?
CHILLAX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0057376USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHILLAX kaina?
CHILLAX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001656USD.
Kokia yra CHILLAX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHILLAX yra --USD.
Ar CHILLAX kaina šiais metais kils?
CHILLAX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHILLAX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:53:02(UTC+8)

