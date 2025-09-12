Chill Girl kaina (CHILLGIRL)
Chill Girl (CHILLGIRL) realiojo laiko kaina yra $0.00004617. Per pastarąsias 24 valandas CHILLGIRL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00004531 iki aukščiausios $ 0.00004672 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHILLGIRL kaina yra $ 0.00618851, o žemiausia – $ 0.00002585.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHILLGIRL per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +1.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Chill Girl rinkos kapitalizacija yra $ 46.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHILLGIRL apyvartoje yra 998.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 998917676.390866. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.11K
Šiandienos Chill Girl kainos pokytis į USD: $ 0.
Chill Girl 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000034208.
Chill Girl 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000102512.
Chill Girl 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00001863679638738176.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.20%
|30 dienų
|$ -0.0000034208
|-7.40%
|60 dienų
|$ -0.0000102512
|-22.20%
|90 dienų
|$ -0.00001863679638738176
|-28.75%
Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.