Chill Girl logotipas

Chill Girl kaina (CHILLGIRL)

Neįtraukta į sąrašą

1 CHILLGIRL į USD – tiesioginė kaina:

+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Chill Girl (CHILLGIRL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:25:03(UTC+8)

Chill Girl (CHILLGIRL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00004531
$ 0.00004531$ 0.00004531
24 val. žemiausia
$ 0.00004672
$ 0.00004672$ 0.00004672
24 val. aukščiausia

$ 0.00004531
$ 0.00004531$ 0.00004531

$ 0.00004672
$ 0.00004672$ 0.00004672

$ 0.00618851
$ 0.00618851$ 0.00618851

$ 0.00002585
$ 0.00002585$ 0.00002585

-0.20%

+1.20%

-11.51%

-11.51%

Chill Girl (CHILLGIRL) realiojo laiko kaina yra $0.00004617. Per pastarąsias 24 valandas CHILLGIRL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00004531 iki aukščiausios $ 0.00004672 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHILLGIRL kaina yra $ 0.00618851, o žemiausia – $ 0.00002585.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHILLGIRL per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +1.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chill Girl (CHILLGIRL) rinkos informacija

$ 46.11K
$ 46.11K$ 46.11K

----

$ 46.11K
$ 46.11K$ 46.11K

998.92M
998.92M 998.92M

998,917,676.390866
998,917,676.390866 998,917,676.390866

Dabartinė Chill Girl rinkos kapitalizacija yra $ 46.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHILLGIRL apyvartoje yra 998.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 998917676.390866. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.11K

Chill Girl (CHILLGIRL) kainos istorija USD

Šiandienos Chill Girl kainos pokytis į USD: $ 0.
Chill Girl 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000034208.
Chill Girl 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000102512.
Chill Girl 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00001863679638738176.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.20%
30 dienų$ -0.0000034208-7.40%
60 dienų$ -0.0000102512-22.20%
90 dienų$ -0.00001863679638738176-28.75%

Kas yra Chill Girl (CHILLGIRL)

Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Chill Girl (CHILLGIRL) išteklius

Oficiali svetainė

Chill Girl kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chill Girl (CHILLGIRL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chill Girl (CHILLGIRL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chill Girl prognozes.

Peržiūrėkite Chill Girl kainos prognozę dabar!

CHILLGIRL į vietos valiutas

Chill Girl (CHILLGIRL) Tokenomika

Supratimas apie Chill Girl (CHILLGIRL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHILLGIRLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chill Girl (CHILLGIRL)

Kiek Chill Girl(CHILLGIRL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHILLGIRL kaina USD valiuta yra 0.00004617USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHILLGIRL į USD kaina?
Dabartinė CHILLGIRL kaina USD valiuta yra $ 0.00004617. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chill Girl rinkos kapitalizacija?
CHILLGIRL rinkos kapitalizacija yra $ 46.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHILLGIRL apyvartoje?
CHILLGIRL apyvartoje yra 998.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHILLGIRL kaina?
CHILLGIRL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00618851USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHILLGIRL kaina?
CHILLGIRL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002585USD.
Kokia yra CHILLGIRL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHILLGIRL yra --USD.
Ar CHILLGIRL kaina šiais metais kils?
CHILLGIRL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHILLGIRL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.