Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieChikun Litecoin Mascot (CHIKUN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Informacija

Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility.

But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme.

Oficiali svetainė:
https://chikunonsol.com/

Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 71.16K
Bendra pasiūla:
$ 999.79M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.79M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 71.16K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00141547
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHIKUN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CHIKUN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CHIKUN tokenomiką, galite peržiūrėti CHIKUN tokeno kainą realiuoju laiku!

CHIKUN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CHIKUN? Mūsų CHIKUN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

