Chiba Wan logotipas

Chiba Wan kaina (CHIB)

Neįtraukta į sąrašą

1 CHIB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
Chiba Wan (CHIB) kainos grafikas realiu laiku
Chiba Wan (CHIB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-1.36%

-1.94%

-1.94%

Chiba Wan (CHIB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CHIB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHIB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHIB per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -1.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chiba Wan (CHIB) rinkos informacija

$ 116.94K
$ 116.94K$ 116.94K

--
----

$ 116.94K
$ 116.94K$ 116.94K

200.00B
200.00B 200.00B

200,000,000,000.0
200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

Dabartinė Chiba Wan rinkos kapitalizacija yra $ 116.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHIB apyvartoje yra 200.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 116.94K

Chiba Wan (CHIB) kainos istorija USD

Šiandienos Chiba Wan kainos pokytis į USD: $ 0.
Chiba Wan 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Chiba Wan 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Chiba Wan 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.36%
30 dienų$ 0-21.05%
60 dienų$ 0+21.51%
90 dienų$ 0--

Kas yra Chiba Wan (CHIB)

CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Chiba Wan (CHIB) išteklius

Oficiali svetainė

Chiba Wan kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chiba Wan (CHIB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chiba Wan (CHIB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chiba Wan prognozes.

Peržiūrėkite Chiba Wan kainos prognozę dabar!

CHIB į vietos valiutas

Chiba Wan (CHIB) Tokenomika

Supratimas apie Chiba Wan (CHIB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHIBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chiba Wan (CHIB)

Kiek Chiba Wan(CHIB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHIB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHIB į USD kaina?
Dabartinė CHIB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chiba Wan rinkos kapitalizacija?
CHIB rinkos kapitalizacija yra $ 116.94KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHIB apyvartoje?
CHIB apyvartoje yra 200.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHIB kaina?
CHIB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHIB kaina?
CHIB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CHIB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHIB yra --USD.
Ar CHIB kaina šiais metais kils?
CHIB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHIB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.