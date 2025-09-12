Daugiau apie CHI

Chi Protocol logotipas

Chi Protocol kaina (CHI)

Neįtraukta į sąrašą

1 CHI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001131
$0.0001131$0.0001131
-21.70%1D
mexc
USD
Chi Protocol (CHI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:25:05(UTC+8)

Chi Protocol (CHI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108157
$ 0.108157$ 0.108157

$ 0
$ 0$ 0

--

-21.78%

-37.61%

-37.61%

Chi Protocol (CHI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHI kaina yra $ 0.108157, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -21.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -37.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chi Protocol (CHI) rinkos informacija

$ 12.59K
$ 12.59K$ 12.59K

--
----

$ 23.34K
$ 23.34K$ 23.34K

111.30M
111.30M 111.30M

206,364,211.3973848
206,364,211.3973848 206,364,211.3973848

Dabartinė Chi Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 12.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHI apyvartoje yra 111.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 206364211.3973848. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.34K

Chi Protocol (CHI) kainos istorija USD

Šiandienos Chi Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Chi Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Chi Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Chi Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-21.78%
30 dienų$ 0-25.74%
60 dienų$ 0+123.80%
90 dienų$ 0--

Kas yra Chi Protocol (CHI)

Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards.

Chi Protocol (CHI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Chi Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chi Protocol (CHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chi Protocol (CHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chi Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Chi Protocol kainos prognozę dabar!

CHI į vietos valiutas

Chi Protocol (CHI) Tokenomika

Supratimas apie Chi Protocol (CHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chi Protocol (CHI)

Kiek Chi Protocol(CHI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHI į USD kaina?
Dabartinė CHI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chi Protocol rinkos kapitalizacija?
CHI rinkos kapitalizacija yra $ 12.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHI apyvartoje?
CHI apyvartoje yra 111.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHI kaina?
CHI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.108157USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHI kaina?
CHI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CHI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHI yra --USD.
Ar CHI kaina šiais metais kils?
CHI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:25:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.