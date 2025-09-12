CHELON kaina (CHELON)
--
--
0.00%
0.00%
CHELON (CHELON) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CHELON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHELON kaina yra $ 0.0185919, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHELON per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė CHELON rinkos kapitalizacija yra $ 774.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHELON apyvartoje yra 948.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 999994028.219921. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 815.83K
Šiandienos CHELON kainos pokytis į USD: $ 0.
CHELON 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CHELON 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CHELON 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+13.24%
|60 dienų
|$ 0
|+16.37%
|90 dienų
|$ 0
|--
Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 1) In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. 2) TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. 3) Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.
Kiek kainuos CHELON (CHELON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CHELON (CHELON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CHELON prognozes.
Peržiūrėkite CHELON kainos prognozę dabar!
Supratimas apie CHELON (CHELON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHELONišsamią tokeno tokenomiką dabar!
