Chefdotfun kaina (CHEF)
--
--
+0.04%
+0.04%
Chefdotfun (CHEF) realiojo laiko kaina yra $0.00096001. Per pastarąsias 24 valandas CHEF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHEF kaina yra $ 0.0481249, o žemiausia – $ 0.00027928.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHEF per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Chefdotfun rinkos kapitalizacija yra $ 76.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHEF apyvartoje yra 79.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 79552186.45349059. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 76.37K
Šiandienos Chefdotfun kainos pokytis į USD: $ 0.
Chefdotfun 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001056244.
Chefdotfun 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005137023.
Chefdotfun 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ +0.0001056244
|+11.00%
|60 dienų
|$ +0.0005137023
|+53.51%
|90 dienų
|$ 0
|--
Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further. Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
