ChatGPT Cat kaina (YARNCAT)
-0.57%
+1.01%
-13.30%
-13.30%
ChatGPT Cat (YARNCAT) realiojo laiko kaina yra $0.00002859. Per pastarąsias 24 valandas YARNCAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002799 iki aukščiausios $ 0.00002888 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YARNCAT kaina yra $ 0.00139895, o žemiausia – $ 0.00001835.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YARNCAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.57%, per 24 valandas – +1.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ChatGPT Cat rinkos kapitalizacija yra $ 28.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YARNCAT apyvartoje yra 999.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 999639464.287934. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.75K
Šiandienos ChatGPT Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
ChatGPT Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000064427.
ChatGPT Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000089331.
ChatGPT Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00004733960958967467.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.01%
|30 dienų
|$ -0.0000064427
|-22.53%
|60 dienų
|$ -0.0000089331
|-31.24%
|90 dienų
|$ -0.00004733960958967467
|-62.34%
$YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts. $YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos.
Supratimas apie ChatGPT Cat (YARNCAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YARNCATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.