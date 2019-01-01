Charm AI (CHARM) Tokenomika
Charm AI (CHARM) Informacija
Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows.
The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities.
Charm AI (CHARM) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Charm AI (CHARM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Charm AI (CHARM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Charm AI (CHARM) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHARM tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CHARM tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CHARM tokenomiką, galite peržiūrėti CHARM tokeno kainą realiuoju laiku!
