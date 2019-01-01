chaos and disorder (CHAOS) Tokenomika

chaos and disorder (CHAOS) Informacija

$CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way.

Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly.

https://www.chaosanddisorder.ai/

chaos and disorder (CHAOS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius chaos and disorder (CHAOS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 145.64K
$ 145.64K
Bendra pasiūla:
$ 999.81M
$ 999.81M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.81M
$ 999.81M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 145.64K
$ 145.64K
Visų laikų rekordas:
$ 0.100274
$ 0.100274
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00014571
$ 0.00014571

chaos and disorder (CHAOS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti chaos and disorder (CHAOS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHAOS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CHAOS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CHAOS tokenomiką, galite peržiūrėti CHAOS tokeno kainą realiuoju laiku!

CHAOS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CHAOS? Mūsų CHAOS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.