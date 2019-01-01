CHAISavings (CHAI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCHAISavings (CHAI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
CHAISavings (CHAI) Informacija

CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation.

Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action!

Our Vision We’re building a platform to:

Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure.

Oficiali svetainė:
https://chai.fun/

CHAISavings (CHAI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius CHAISavings (CHAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 210.01K
Bendra pasiūla:
$ 999.99M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.99M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 210.01K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00852492
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00021008
CHAISavings (CHAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CHAISavings (CHAI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHAI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CHAI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CHAI tokenomiką, galite peržiūrėti CHAI tokeno kainą realiuoju laiku!

CHAI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CHAI? Mūsų CHAI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.