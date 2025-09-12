Daugiau apie CHAI

CHAISavings kaina (CHAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 CHAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00021069
$0.00021069$0.00021069
0.00%1D
USD
CHAISavings (CHAI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 04:06:50(UTC+8)

CHAISavings (CHAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00852492
$ 0.00852492$ 0.00852492

$ 0.00013928
$ 0.00013928$ 0.00013928

--

--

-0.54%

-0.54%

CHAISavings (CHAI) realiojo laiko kaina yra $0.00021069. Per pastarąsias 24 valandas CHAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHAI kaina yra $ 0.00852492, o žemiausia – $ 0.00013928.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CHAISavings (CHAI) rinkos informacija

$ 210.69K
$ 210.69K$ 210.69K

--
----

$ 210.69K
$ 210.69K$ 210.69K

999.99M
999.99M 999.99M

999,989,510.402131
999,989,510.402131 999,989,510.402131

Dabartinė CHAISavings rinkos kapitalizacija yra $ 210.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHAI apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999989510.402131. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 210.69K

CHAISavings (CHAI) kainos istorija USD

Šiandienos CHAISavings kainos pokytis į USD: $ 0.
CHAISavings 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001008202.
CHAISavings 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000793000.
CHAISavings 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00004906806734276307.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0001008202+47.85%
60 dienų$ +0.0000793000+37.64%
90 dienų$ +0.00004906806734276307+30.36%

Kas yra CHAISavings (CHAI)

CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We’re building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure.

CHAISavings (CHAI) išteklius

Oficiali svetainė

CHAISavings kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CHAISavings (CHAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CHAISavings (CHAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CHAISavings prognozes.

Peržiūrėkite CHAISavings kainos prognozę dabar!

CHAI į vietos valiutas

CHAISavings (CHAI) Tokenomika

Supratimas apie CHAISavings (CHAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CHAISavings (CHAI)

Kiek CHAISavings(CHAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHAI kaina USD valiuta yra 0.00021069USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHAI į USD kaina?
Dabartinė CHAI kaina USD valiuta yra $ 0.00021069. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CHAISavings rinkos kapitalizacija?
CHAI rinkos kapitalizacija yra $ 210.69KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHAI apyvartoje?
CHAI apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHAI kaina?
CHAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00852492USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHAI kaina?
CHAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00013928USD.
Kokia yra CHAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHAI yra --USD.
Ar CHAI kaina šiais metais kils?
CHAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 04:06:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.