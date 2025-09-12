Chainpal kaina (CPAL)
Chainpal (CPAL) realiojo laiko kaina yra $0.0357277. Per pastarąsias 24 valandas CPAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03480066 iki aukščiausios $ 0.03576486 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CPAL kaina yra $ 1.96, o žemiausia – $ 0.00916429.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CPAL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Chainpal rinkos kapitalizacija yra $ 272.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CPAL apyvartoje yra 7.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 357.28K
Šiandienos Chainpal kainos pokytis į USD: $ +0.00050358.
Chainpal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0156989657.
Chainpal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0220893257.
Chainpal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0223056009602275.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00050358
|+1.43%
|30 dienų
|$ -0.0156989657
|-43.94%
|60 dienų
|$ -0.0220893257
|-61.82%
|90 dienų
|$ -0.0223056009602275
|-38.43%
Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages. Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed. With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market.
