Chain Guardians logotipas

Chain Guardians kaina (CGG)

Neįtraukta į sąrašą

1 CGG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00452792
$0.00452792
+0.80%1D
Chain Guardians (CGG) kainos grafikas realiu laiku
Chain Guardians (CGG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00143417
24 val. žemiausia
$ 0.004532
24 val. aukščiausia

$ 0.00143417
$ 0.004532
$ 4.33
$ 0
+77.23%

+0.82%

+21.08%

+21.08%

Chain Guardians (CGG) realiojo laiko kaina yra $0.00452792. Per pastarąsias 24 valandas CGG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00143417 iki aukščiausios $ 0.004532 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CGG kaina yra $ 4.33, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CGG per pastarąją valandą pasikeitė +77.23%, per 24 valandas – +0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chain Guardians (CGG) rinkos informacija

$ 506.67K
--
$ 543.35K
111.90M
120,000,000.0
Dabartinė Chain Guardians rinkos kapitalizacija yra $ 506.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CGG apyvartoje yra 111.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 120000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 543.35K

Chain Guardians (CGG) kainos istorija USD

Šiandienos Chain Guardians kainos pokytis į USD: $ 0.
Chain Guardians 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006941328.
Chain Guardians 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0016402050.
Chain Guardians 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0031552666013040007.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.82%
30 dienų$ +0.0006941328+15.33%
60 dienų$ +0.0016402050+36.22%
90 dienų$ +0.0031552666013040007+229.87%

Kas yra Chain Guardians (CGG)

ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.

Chain Guardians (CGG) išteklius

Oficiali svetainė

Chain Guardians kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chain Guardians (CGG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chain Guardians (CGG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chain Guardians prognozes.

Peržiūrėkite Chain Guardians kainos prognozę dabar!

CGG į vietos valiutas

Chain Guardians (CGG) Tokenomika

Supratimas apie Chain Guardians (CGG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CGGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chain Guardians (CGG)

Kiek Chain Guardians(CGG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CGG kaina USD valiuta yra 0.00452792USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CGG į USD kaina?
Dabartinė CGG kaina USD valiuta yra $ 0.00452792. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chain Guardians rinkos kapitalizacija?
CGG rinkos kapitalizacija yra $ 506.67KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CGG apyvartoje?
CGG apyvartoje yra 111.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CGG kaina?
CGG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.33USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CGG kaina?
CGG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CGG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CGG yra --USD.
Ar CGG kaina šiais metais kils?
CGG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CGG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Chain Guardians (CGG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.