Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Tokenomika
Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Informacija
$PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms!
$PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot.
Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PEMDAS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PEMDAS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PEMDAS tokenomiką, galite peržiūrėti PEMDAS tokeno kainą realiuoju laiku!
PEMDAS kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda PEMDAS? Mūsų PEMDAS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.