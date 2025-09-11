Daugiau apie CGETH.HASHKEY

cgETH Hashkey Cloud kaina (CGETH.HASHKEY)

1 CGETH.HASHKEY į USD – tiesioginė kaina:

$4,296.96
$4,296.96
+0.70%1D
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) kainos grafikas realiu laiku
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4,183.25
$ 4,183.25$ 4,183.25
24 val. žemiausia
$ 4,297.17
$ 4,297.17$ 4,297.17
24 val. aukščiausia

$ 4,183.25
$ 4,183.25$ 4,183.25

$ 4,297.17
$ 4,297.17$ 4,297.17

$ 4,746.13
$ 4,746.13$ 4,746.13

$ 1,430.7
$ 1,430.7$ 1,430.7

+0.39%

+0.78%

-0.43%

-0.43%

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) realiojo laiko kaina yra $4,296.96. Per pastarąsias 24 valandas CGETH.HASHKEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,183.25 iki aukščiausios $ 4,297.17 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CGETH.HASHKEY kaina yra $ 4,746.13, o žemiausia – $ 1,430.7.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CGETH.HASHKEY per pastarąją valandą pasikeitė +0.39%, per 24 valandas – +0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) rinkos informacija

$ 859.09M
$ 859.09M$ 859.09M

--
----

$ 859.09M
$ 859.09M$ 859.09M

199.93K
199.93K 199.93K

199,929.02
199,929.02 199,929.02

Dabartinė cgETH Hashkey Cloud rinkos kapitalizacija yra $ 859.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CGETH.HASHKEY apyvartoje yra 199.93K vienetų, o bendras kiekis siekia 199929.02. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 859.09M

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) kainos istorija USD

Šiandienos cgETH Hashkey Cloud kainos pokytis į USD: $ +33.4.
cgETH Hashkey Cloud 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -188.9858868480.
cgETH Hashkey Cloud 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,734.2951662080.
cgETH Hashkey Cloud 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,630.7517556037464.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +33.4+0.78%
30 dienų$ -188.9858868480-4.39%
60 dienų$ +1,734.2951662080+40.36%
90 dienų$ +1,630.7517556037464+61.16%

Kas yra cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

cgETH Hashkey Cloud kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes cgETH Hashkey Cloud prognozes.

Peržiūrėkite cgETH Hashkey Cloud kainos prognozę dabar!

CGETH.HASHKEY į vietos valiutas

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Tokenomika

Supratimas apie cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CGETH.HASHKEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Kiek cgETH Hashkey Cloud(CGETH.HASHKEY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CGETH.HASHKEY kaina USD valiuta yra 4,296.96USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CGETH.HASHKEY į USD kaina?
Dabartinė CGETH.HASHKEY kaina USD valiuta yra $ 4,296.96. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra cgETH Hashkey Cloud rinkos kapitalizacija?
CGETH.HASHKEY rinkos kapitalizacija yra $ 859.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CGETH.HASHKEY apyvartoje?
CGETH.HASHKEY apyvartoje yra 199.93KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CGETH.HASHKEY kaina?
CGETH.HASHKEY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4,746.13USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CGETH.HASHKEY kaina?
CGETH.HASHKEY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,430.7USD.
Kokia yra CGETH.HASHKEY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CGETH.HASHKEY yra --USD.
Ar CGETH.HASHKEY kaina šiais metais kils?
CGETH.HASHKEY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CGETH.HASHKEY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
