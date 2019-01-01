CERBEROGE (CERBER) Tokenomika
CERBEROGE (CERBER) Informacija
Welcome to the Cerberoge Solana Telegram Trading Bot documentation. This bot is designed to help you trade on the Solana blockchain through Telegram. Whether you're a novice or an experienced trader, our bot provides the tools you need to execute trades efficiently and effectively.
A Revolutionary Meme Coin on Solana CERBEROGE is not just another meme coin—it's a groundbreaking project set to revolutionize the Solana ecosystem and the broader crypto world. Inspired by the legendary three-headed dog, Cerberus, CERBEROGE brings together the power of three cutting-edge trading bots, each designed to deliver unparalleled performance and user experience. With CERBEROGE, you're not just investing in a token; you're investing in a suite of powerful tools that will redefine your trading strategies.
CERBEROGE (CERBER) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius CERBEROGE (CERBER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
CERBEROGE (CERBER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CERBEROGE (CERBER) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CERBER tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CERBER tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CERBER tokenomiką, galite peržiūrėti CERBER tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.