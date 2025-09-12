Daugiau apie CNGN

Celo Nigerian Naira kaina (CNGN)

1 CNGN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00065783
$0.00065783$0.00065783
0.00%1D
Celo Nigerian Naira (CNGN) kainos grafikas realiu laiku
Celo Nigerian Naira (CNGN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+0.95%

+0.95%

Celo Nigerian Naira (CNGN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CNGN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CNGN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CNGN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Celo Nigerian Naira (CNGN) rinkos informacija

$ 10.33K
$ 10.33K$ 10.33K

--
----

$ 10.33K
$ 10.33K$ 10.33K

15.70M
15.70M 15.70M

15,698,038.04550138
15,698,038.04550138 15,698,038.04550138

Dabartinė Celo Nigerian Naira rinkos kapitalizacija yra $ 10.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CNGN apyvartoje yra 15.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 15698038.04550138. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.33K

Celo Nigerian Naira (CNGN) kainos istorija USD

Šiandienos Celo Nigerian Naira kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Celo Nigerian Naira 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Celo Nigerian Naira 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Celo Nigerian Naira 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0.00.00%
30 dienų$ 0+1.48%
60 dienų$ 0+1.71%
90 dienų$ 0--

Kas yra Celo Nigerian Naira (CNGN)

cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Celo Nigerian Naira (CNGN) išteklius

Celo Nigerian Naira kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Celo Nigerian Naira (CNGN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Celo Nigerian Naira (CNGN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Celo Nigerian Naira prognozes.

Peržiūrėkite Celo Nigerian Naira kainos prognozę dabar!

CNGN į vietos valiutas

Celo Nigerian Naira (CNGN) Tokenomika

Supratimas apie Celo Nigerian Naira (CNGN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CNGNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Celo Nigerian Naira (CNGN)

Kiek Celo Nigerian Naira(CNGN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CNGN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CNGN į USD kaina?
Dabartinė CNGN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Celo Nigerian Naira rinkos kapitalizacija?
CNGN rinkos kapitalizacija yra $ 10.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CNGN apyvartoje?
CNGN apyvartoje yra 15.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CNGN kaina?
CNGN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CNGN kaina?
CNGN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CNGN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CNGN yra --USD.
Ar CNGN kaina šiais metais kils?
CNGN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CNGN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.