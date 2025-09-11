Daugiau apie CUSD

Celo Dollar logotipas

Celo Dollar kaina (CUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 CUSD į USD – tiesioginė kaina:

-0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Celo Dollar (CUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:50:32(UTC+8)

Celo Dollar (CUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.54%

-0.22%

-0.22%

-0.22%

Celo Dollar (CUSD) realiojo laiko kaina yra $0.997306. Per pastarąsias 24 valandas CUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.996629 iki aukščiausios $ 1.008 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CUSD kaina yra $ 1.14, o žemiausia – $ 0.886584.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.54%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Celo Dollar (CUSD) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Celo Dollar rinkos kapitalizacija yra $ 35.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CUSD apyvartoje yra 35.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 35553967.1844835. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.46M

Celo Dollar (CUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Celo Dollar kainos pokytis į USD: $ -0.0022388042026287.
Celo Dollar 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007504727.
Celo Dollar 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0037685201.
Celo Dollar 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0030867086307651.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0022388042026287-0.22%
30 dienų$ -0.0007504727-0.07%
60 dienų$ -0.0037685201-0.37%
90 dienų$ -0.0030867086307651-0.30%

Kas yra Celo Dollar (CUSD)

Celo Dollars (cUSD) are a stable asset that follows the US Dollar. With cUSD you can share money faster, cheaper, and more easily on your mobile phone. cUSD is on the Celo blockchain and is ERC 20 compatible.

Celo Dollar (CUSD) išteklius

Oficiali svetainė

Celo Dollar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Celo Dollar (CUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Celo Dollar (CUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Celo Dollar prognozes.

Peržiūrėkite Celo Dollar kainos prognozę dabar!

CUSD į vietos valiutas

Celo Dollar (CUSD) Tokenomika

Supratimas apie Celo Dollar (CUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Celo Dollar (CUSD)

Kiek Celo Dollar(CUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CUSD kaina USD valiuta yra 0.997306USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CUSD į USD kaina?
Dabartinė CUSD kaina USD valiuta yra $ 0.997306. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Celo Dollar rinkos kapitalizacija?
CUSD rinkos kapitalizacija yra $ 35.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CUSD apyvartoje?
CUSD apyvartoje yra 35.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CUSD kaina?
CUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.14USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CUSD kaina?
CUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.886584USD.
Kokia yra CUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CUSD yra --USD.
Ar CUSD kaina šiais metais kils?
CUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.