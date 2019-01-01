CatWifCap (CWC) Tokenomika
CWC (CatWifCap) is a fun and creative token powered by the Efrogs community and built on the Linea blockchain. It’s more than just a memecoin—it represents the excitement, teamwork, and imagination of a passionate group of people who love to innovate together.
CWC recently made a big achievement as the third memecoin to reach Nile Exchange, a major milestone that shows its growing popularity and strong community support. This success highlights the power of the Efrogs community in driving new ideas and making them successful.
The token isn’t just about fun—it also opens doors to rewards, special events, and creative projects. CWC gives its holders a chance to be part of something bigger, whether you’re into collecting, trading, or simply enjoying the playful vibe of the Efrogs. It’s designed to be easy to use and exciting for everyone.
Built on the Linea blockchain, CWC takes advantage of its fast and secure technology. This makes the token easy to trade while staying reliable and scalable as more people join the ecosystem. The Efrogs community has infused the token with their lively spirit, making it stand out as both innovative and enjoyable.
Getting listed on Nile Exchange is a big step for CWC, showing it’s not just another token but a growing and fun force in the memecoin world. This success proves how a strong and creative community like the Efrogs can turn ideas into reality and push the boundaries of what’s possible on community building.
CatWifCap (CWC) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius CatWifCap (CWC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
CatWifCap (CWC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti CatWifCap (CWC) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CWC tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CWC tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CWC tokenomiką, galite peržiūrėti CWC tokeno kainą realiuoju laiku!
CWC kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda CWC? Mūsų CWC kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
