CATULU logotipas

CATULU kaina (CATULU)

Neįtraukta į sąrašą

1 CATULU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
CATULU (CATULU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:50:19(UTC+8)

CATULU (CATULU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.56%

+2.56%

CATULU (CATULU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CATULU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CATULU kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CATULU per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CATULU (CATULU) rinkos informacija

$ 8.49K
$ 8.49K$ 8.49K

--
----

$ 8.49K
$ 8.49K$ 8.49K

999.68M
999.68M 999.68M

999,680,141.249592
999,680,141.249592 999,680,141.249592

Dabartinė CATULU rinkos kapitalizacija yra $ 8.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CATULU apyvartoje yra 999.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 999680141.249592. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.49K

CATULU (CATULU) kainos istorija USD

Šiandienos CATULU kainos pokytis į USD: $ 0.
CATULU 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CATULU 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CATULU 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-6.66%
60 dienų$ 0-5.91%
90 dienų$ 0--

Kas yra CATULU (CATULU)

CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it. Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem) Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards.

CATULU (CATULU) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

CATULU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CATULU (CATULU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CATULU (CATULU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CATULU prognozes.

Peržiūrėkite CATULU kainos prognozę dabar!

CATULU į vietos valiutas

CATULU (CATULU) Tokenomika

Supratimas apie CATULU (CATULU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATULUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CATULU (CATULU)

Kiek CATULU(CATULU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CATULU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CATULU į USD kaina?
Dabartinė CATULU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CATULU rinkos kapitalizacija?
CATULU rinkos kapitalizacija yra $ 8.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CATULU apyvartoje?
CATULU apyvartoje yra 999.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CATULU kaina?
CATULU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CATULU kaina?
CATULU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CATULU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CATULU yra --USD.
Ar CATULU kaina šiais metais kils?
CATULU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CATULU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.