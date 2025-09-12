Daugiau apie CNC

Cats N Cars logotipas

Cats N Cars kaina (CNC)

Neįtraukta į sąrašą

1 CNC į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Cats N Cars (CNC) kainos grafikas realiu laiku
Cats N Cars (CNC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00733589
$ 0.00733589$ 0.00733589

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.34%

+9.34%

Cats N Cars (CNC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CNC kaina yra $ 0.00733589, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CNC per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +9.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cats N Cars (CNC) rinkos informacija

$ 37.47K
$ 37.47K$ 37.47K

--
----

$ 51.97K
$ 51.97K$ 51.97K

721.05M
721.05M 721.05M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Cats N Cars rinkos kapitalizacija yra $ 37.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CNC apyvartoje yra 721.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.97K

Cats N Cars (CNC) kainos istorija USD

Šiandienos Cats N Cars kainos pokytis į USD: $ 0.
Cats N Cars 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cats N Cars 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cats N Cars 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+17.58%
60 dienų$ 0+24.85%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cats N Cars (CNC)

At Cats N Cars, we offer opportunities to win luxury supercars which are given away at specific market cap milestones to encourage stable price appreciation. Our mission-driven token, inspired by the spirit of Cars N Coffee events and our love for feline friends, aims to reshape the crypto culture with a blend of purpose and fun. By rewarding our community through exciting supercar giveaways and fostering engagement, we strive to create an enjoyable and impactful experience for all our holders. The team prides itself on transparency and provides regular updates to the CNC community via social channels.

Cats N Cars (CNC) išteklius

Oficiali svetainė

Cats N Cars kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cats N Cars (CNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cats N Cars (CNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cats N Cars prognozes.

Peržiūrėkite Cats N Cars kainos prognozę dabar!

CNC į vietos valiutas

Cats N Cars (CNC) Tokenomika

Supratimas apie Cats N Cars (CNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cats N Cars (CNC)

Kiek Cats N Cars(CNC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CNC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CNC į USD kaina?
Dabartinė CNC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cats N Cars rinkos kapitalizacija?
CNC rinkos kapitalizacija yra $ 37.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CNC apyvartoje?
CNC apyvartoje yra 721.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CNC kaina?
CNC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00733589USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CNC kaina?
CNC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CNC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CNC yra --USD.
Ar CNC kaina šiais metais kils?
CNC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CNC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.