Daugiau apie CGO

CGO Kainos informacija

CGO Baltoji knyga

CGO Oficiali svetainė

CGO Tokenomika

CGO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cathena Gold logotipas

Cathena Gold kaina (CGO)

Neįtraukta į sąrašą

1 CGO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cathena Gold (CGO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:49:48(UTC+8)

Cathena Gold (CGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-1.14%

+0.40%

+0.40%

Cathena Gold (CGO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CGO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CGO per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – -1.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cathena Gold (CGO) rinkos informacija

$ 33.13K
$ 33.13K$ 33.13K

--
----

$ 292.93K
$ 292.93K$ 292.93K

12.40B
12.40B 12.40B

109,678,886,694.0
109,678,886,694.0 109,678,886,694.0

Dabartinė Cathena Gold rinkos kapitalizacija yra $ 33.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CGO apyvartoje yra 12.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 109678886694.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 292.93K

Cathena Gold (CGO) kainos istorija USD

Šiandienos Cathena Gold kainos pokytis į USD: $ 0.
Cathena Gold 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cathena Gold 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cathena Gold 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.14%
30 dienų$ 0-22.53%
60 dienų$ 0-28.96%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cathena Gold (CGO)

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Cathena Gold (CGO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Cathena Gold kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cathena Gold (CGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cathena Gold (CGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cathena Gold prognozes.

Peržiūrėkite Cathena Gold kainos prognozę dabar!

CGO į vietos valiutas

Cathena Gold (CGO) Tokenomika

Supratimas apie Cathena Gold (CGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cathena Gold (CGO)

Kiek Cathena Gold(CGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CGO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CGO į USD kaina?
Dabartinė CGO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cathena Gold rinkos kapitalizacija?
CGO rinkos kapitalizacija yra $ 33.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CGO apyvartoje?
CGO apyvartoje yra 12.40BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CGO kaina?
CGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CGO kaina?
CGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CGO yra --USD.
Ar CGO kaina šiais metais kils?
CGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:49:48(UTC+8)

Cathena Gold (CGO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.