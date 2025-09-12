Daugiau apie CATWIF

Cat Wif Hands logotipas

Cat Wif Hands kaina (CATWIF)

Neįtraukta į sąrašą

1 CATWIF į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cat Wif Hands (CATWIF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:49:18(UTC+8)

Cat Wif Hands (CATWIF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

+0.17%

+18.25%

+18.25%

Cat Wif Hands (CATWIF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CATWIF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CATWIF kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CATWIF per pastarąją valandą pasikeitė +1.09%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cat Wif Hands (CATWIF) rinkos informacija

$ 39.60K
$ 39.60K$ 39.60K

--
----

$ 39.60K
$ 39.60K$ 39.60K

131.72B
131.72B 131.72B

131,716,886,149.34993
131,716,886,149.34993 131,716,886,149.34993

Dabartinė Cat Wif Hands rinkos kapitalizacija yra $ 39.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CATWIF apyvartoje yra 131.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 131716886149.34993. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.60K

Cat Wif Hands (CATWIF) kainos istorija USD

Šiandienos Cat Wif Hands kainos pokytis į USD: $ 0.
Cat Wif Hands 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cat Wif Hands 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cat Wif Hands 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.17%
30 dienų$ 0+11.44%
60 dienų$ 0+21.60%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cat Wif Hands (CATWIF)

The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network

Cat Wif Hands (CATWIF) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Cat Wif Hands kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cat Wif Hands (CATWIF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cat Wif Hands (CATWIF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cat Wif Hands prognozes.

Peržiūrėkite Cat Wif Hands kainos prognozę dabar!

Cat Wif Hands (CATWIF) Tokenomika

Supratimas apie Cat Wif Hands (CATWIF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATWIFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cat Wif Hands (CATWIF)

Kiek Cat Wif Hands(CATWIF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CATWIF kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CATWIF į USD kaina?
Dabartinė CATWIF kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cat Wif Hands rinkos kapitalizacija?
CATWIF rinkos kapitalizacija yra $ 39.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CATWIF apyvartoje?
CATWIF apyvartoje yra 131.72BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CATWIF kaina?
CATWIF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CATWIF kaina?
CATWIF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CATWIF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CATWIF yra --USD.
Ar CATWIF kaina šiais metais kils?
CATWIF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CATWIF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:49:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.