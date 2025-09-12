Daugiau apie CGF

Cat getting fade logotipas

Cat getting fade kaina (CGF)

Neįtraukta į sąrašą

1 CGF į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.50%1D
mexc
USD
Cat getting fade (CGF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:21:54(UTC+8)

Cat getting fade (CGF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0034452
$ 0.0034452$ 0.0034452

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.59%

+12.50%

+12.50%

Cat getting fade (CGF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CGF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CGF kaina yra $ 0.0034452, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CGF per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cat getting fade (CGF) rinkos informacija

$ 10.72K
$ 10.72K$ 10.72K

--
----

$ 10.72K
$ 10.72K$ 10.72K

999.99M
999.99M 999.99M

999,994,868.0
999,994,868.0 999,994,868.0

Dabartinė Cat getting fade rinkos kapitalizacija yra $ 10.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CGF apyvartoje yra 999.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999994868.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.72K

Cat getting fade (CGF) kainos istorija USD

Šiandienos Cat getting fade kainos pokytis į USD: $ 0.
Cat getting fade 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cat getting fade 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cat getting fade 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.59%
30 dienų$ 0+19.11%
60 dienų$ 0+39.03%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cat getting fade (CGF)

The project is based on a cat getting a fade at the barbershop. A community takeover. No developer. Purely a meme!

Cat getting fade (CGF) išteklius

Oficiali svetainė

Cat getting fade kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cat getting fade (CGF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cat getting fade (CGF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cat getting fade prognozes.

Peržiūrėkite Cat getting fade kainos prognozę dabar!

CGF į vietos valiutas

Cat getting fade (CGF) Tokenomika

Supratimas apie Cat getting fade (CGF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CGFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cat getting fade (CGF)

Kiek Cat getting fade(CGF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CGF kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CGF į USD kaina?
Dabartinė CGF kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cat getting fade rinkos kapitalizacija?
CGF rinkos kapitalizacija yra $ 10.72KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CGF apyvartoje?
CGF apyvartoje yra 999.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CGF kaina?
CGF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0034452USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CGF kaina?
CGF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CGF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CGF yra --USD.
Ar CGF kaina šiais metais kils?
CGF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CGF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.