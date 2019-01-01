Cat Duck (CUCK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCat Duck (CUCK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Cat Duck (CUCK) Informacija

Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.

Oficiali svetainė:
https://catduck.lol

Cat Duck (CUCK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Cat Duck (CUCK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 12.19K
$ 12.19K
Bendra pasiūla:
$ 999.29M
$ 999.29M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.29M
$ 999.29M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 12.19K
$ 12.19K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00253203
$ 0.00253203
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

Cat Duck (CUCK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Cat Duck (CUCK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CUCK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CUCK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CUCK tokenomiką, galite peržiūrėti CUCK tokeno kainą realiuoju laiku!

CUCK kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CUCK? Mūsų CUCK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

