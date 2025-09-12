Castle Of Blackwater kaina (COBE)
-0.10%
-3.34%
-15.41%
-15.41%
Castle Of Blackwater (COBE) realiojo laiko kaina yra $0.008926. Per pastarąsias 24 valandas COBE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00878455 iki aukščiausios $ 0.01051478 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COBE kaina yra $ 0.78505, o žemiausia – $ 0.00797953.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COBE per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -3.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Castle Of Blackwater rinkos kapitalizacija yra $ 66.79K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COBE apyvartoje yra 7.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 893.68K
Šiandienos Castle Of Blackwater kainos pokytis į USD: $ -0.000309324359538492.
Castle Of Blackwater 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0026484084.
Castle Of Blackwater 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0029527109.
Castle Of Blackwater 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00118598709989587.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000309324359538492
|-3.34%
|30 dienų
|$ -0.0026484084
|-29.67%
|60 dienų
|$ -0.0029527109
|-33.07%
|90 dienų
|$ -0.00118598709989587
|-11.72%
Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.
