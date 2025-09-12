Capybara Nation kaina (BARA)
Capybara Nation (BARA) realiojo laiko kaina yra $0.00000118. Per pastarąsias 24 valandas BARA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000115 iki aukščiausios $ 0.0000012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BARA kaina yra $ 0.00002211, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BARA per pastarąją valandą pasikeitė +0.83%, per 24 valandas – -2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Capybara Nation rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BARA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 117.61M
Šiandienos Capybara Nation kainos pokytis į USD: $ 0.
Capybara Nation 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000001421.
Capybara Nation 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000002918.
Capybara Nation 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000000230890393048177.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-2.15%
|30 dienų
|$ +0.0000001421
|+12.05%
|60 dienų
|$ +0.0000002918
|+24.74%
|90 dienų
|$ -0.000000230890393048177
|-16.36%
Capybara Nation merges the excitement of Web3 gaming with the simplicity of Telegram. Powered by cutting-edge blockchain technology, it makes decentralized gaming fun, accessible, and rewarding for everyone. Leveraging Telegram’s massive user base, Capybara Nation is here to onboard the masses into Web3. The game combines strategic upgrades with community-driven gameplay, allowing players to earn in-game coins, level up their quest cards, and maximize profits. Invite friends to unlock special tasks and reap additional rewards, making collaboration the heart of the game.
