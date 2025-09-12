Daugiau apie BARA

Capybara Nation kaina (BARA)

Capybara Nation kaina (BARA)

Neįtraukta į sąrašą

1 BARA į USD – tiesioginė kaina:

-2.20%1D
Capybara Nation (BARA) kainos grafikas realiu laiku
Capybara Nation (BARA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. aukščiausia

+0.83%

-2.15%

-4.24%

-4.24%

Capybara Nation (BARA) realiojo laiko kaina yra $0.00000118. Per pastarąsias 24 valandas BARA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000115 iki aukščiausios $ 0.0000012 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BARA kaina yra $ 0.00002211, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BARA per pastarąją valandą pasikeitė +0.83%, per 24 valandas – -2.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Capybara Nation (BARA) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

Dabartinė Capybara Nation rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BARA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 117.61M

Capybara Nation (BARA) kainos istorija USD

Šiandienos Capybara Nation kainos pokytis į USD: $ 0.
Capybara Nation 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000001421.
Capybara Nation 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000002918.
Capybara Nation 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000000230890393048177.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.15%
30 dienų$ +0.0000001421+12.05%
60 dienų$ +0.0000002918+24.74%
90 dienų$ -0.000000230890393048177-16.36%

Kas yra Capybara Nation (BARA)

Capybara Nation merges the excitement of Web3 gaming with the simplicity of Telegram. Powered by cutting-edge blockchain technology, it makes decentralized gaming fun, accessible, and rewarding for everyone. Leveraging Telegram’s massive user base, Capybara Nation is here to onboard the masses into Web3. The game combines strategic upgrades with community-driven gameplay, allowing players to earn in-game coins, level up their quest cards, and maximize profits. Invite friends to unlock special tasks and reap additional rewards, making collaboration the heart of the game.

Capybara Nation (BARA) išteklius

Oficiali svetainė

Capybara Nation kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Capybara Nation (BARA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Capybara Nation (BARA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Capybara Nation prognozes.

Peržiūrėkite Capybara Nation kainos prognozę dabar!

Capybara Nation (BARA) Tokenomika

Supratimas apie Capybara Nation (BARA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BARAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Capybara Nation (BARA)

Kiek Capybara Nation(BARA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BARA kaina USD valiuta yra 0.00000118USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BARA į USD kaina?
Dabartinė BARA kaina USD valiuta yra $ 0.00000118. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Capybara Nation rinkos kapitalizacija?
BARA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BARA apyvartoje?
BARA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BARA kaina?
BARA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00002211USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BARA kaina?
BARA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BARA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BARA yra --USD.
Ar BARA kaina šiais metais kils?
BARA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BARA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
