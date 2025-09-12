Capybara Memecoin kaina (BARA)
+2.87%
+2.87%
Capybara Memecoin (BARA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BARA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BARA kaina yra $ 0.01961517, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BARA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Capybara Memecoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BARA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.69K
Šiandienos Capybara Memecoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Capybara Memecoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Capybara Memecoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Capybara Memecoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+2.46%
|60 dienų
|$ 0
|+41.17%
|90 dienų
|$ 0
|--
What is the project about? The Capybara Memecoin project is a fun and unique cryptocurrency centered around our favorite adorable rodent, the capybara! It aims to bring joy and laughter to the crypto world by combining the charm of capybaras with the excitement of meme culture. With Capybara Memecoin, investors can participate in a lighthearted and entertaining community while potentially earning rewards. Join us as we embark on a capybara-filled journey of memes, laughter, and financial exploration! What makes your project unique? Our project stands out for its one-of-a-kind approach to the crypto world. Here's what makes Capybara Memecoin truly unique: Capybara Fandom: We embrace the adoration for capybaras and leverage their popularity to create a vibrant community around our cryptocurrency. No other project focuses specifically on these lovable creatures. Meme Culture Integration: We infuse the power of memes into the core of our project. By blending capybara cuteness with meme humor, we create an engaging and entertaining experience for our investors. Joyful Atmosphere: Capybara Memecoin is all about spreading joy and laughter. We foster a positive and lighthearted environment where members can share memes, engage in fun activities, and celebrate the capybara spirit together. History of your project. Capybara Memecoin: Born from passion and creativity, it combines capybara love, memes, and crypto. A vibrant community evolved, spreading laughter and potential rewards. The journey continues, leaving a unique mark in the crypto world. What’s next for your project? What's next for Capybara Memecoin? Community growth Enhanced features Partnerships Charitable initiatives Exchange listings Continued innovation What can your token be used for? Capybara Memecoin has various uses within its ecosystem: Trading Community engagement Rewards and incentives Exclusive access to capybara-themed content and merchandise
Supratimas apie Capybara Memecoin (BARA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BARAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.