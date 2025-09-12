CAPPYBARA kaina (CAPPY)
CAPPYBARA (CAPPY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CAPPY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAPPY kaina yra $ 0.00119758, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAPPY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė CAPPYBARA rinkos kapitalizacija yra $ 19.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CAPPY apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999997596.514801. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.97K
Šiandienos CAPPYBARA kainos pokytis į USD: $ 0.
CAPPYBARA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CAPPYBARA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CAPPYBARA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-60.80%
|60 dienų
|$ 0
|-59.62%
|90 dienų
|$ 0
|--
Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone. The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world. Cappybara isn’t just a cryptocurrency; it’s a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we’re striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time.
Supratimas apie CAPPYBARA (CAPPY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAPPYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
