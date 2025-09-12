Daugiau apie CDS

Capital DAO Starter logotipas

Capital DAO Starter kaina (CDS)

Neįtraukta į sąrašą

1 CDS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00096494
$0.00096494$0.00096494
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Capital DAO Starter (CDS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:21:05(UTC+8)

Capital DAO Starter (CDS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02446354
$ 0.02446354$ 0.02446354

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.23%

-0.23%

Capital DAO Starter (CDS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CDS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CDS kaina yra $ 0.02446354, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CDS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Capital DAO Starter (CDS) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 8.03M
$ 8.03M$ 8.03M

0.00
0.00 0.00

8,318,169,955.0
8,318,169,955.0 8,318,169,955.0

Dabartinė Capital DAO Starter rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CDS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 8318169955.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.03M

Capital DAO Starter (CDS) kainos istorija USD

Šiandienos Capital DAO Starter kainos pokytis į USD: $ 0.
Capital DAO Starter 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Capital DAO Starter 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Capital DAO Starter 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-2.50%
60 dienų$ 0+38.86%
90 dienų$ 0--

Kas yra Capital DAO Starter (CDS)

Web 3.0 begins to permeate every field, many VCs remain in their traditional style. Disrupt Venture 2.0 and move to Venture 3.0.

Capital DAO Starter kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Capital DAO Starter (CDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Capital DAO Starter (CDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Capital DAO Starter prognozes.

Peržiūrėkite Capital DAO Starter kainos prognozę dabar!

CDS į vietos valiutas

Capital DAO Starter (CDS) Tokenomika

Supratimas apie Capital DAO Starter (CDS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CDSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Capital DAO Starter (CDS)

Kiek Capital DAO Starter(CDS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CDS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CDS į USD kaina?
Dabartinė CDS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Capital DAO Starter rinkos kapitalizacija?
CDS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CDS apyvartoje?
CDS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CDS kaina?
CDS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02446354USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CDS kaina?
CDS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CDS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CDS yra --USD.
Ar CDS kaina šiais metais kils?
CDS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CDS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:21:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.