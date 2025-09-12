Daugiau apie CFT

CANNFINITY kaina (CFT)

1 CFT į USD – tiesioginė kaina:

$0.01173186
$0.01173186$0.01173186
0.00%1D
CANNFINITY (CFT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:20:42(UTC+8)

CANNFINITY (CFT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01172856
$ 0.01172856$ 0.01172856
24 val. žemiausia
$ 0.01173299
$ 0.01173299$ 0.01173299
24 val. aukščiausia

$ 0.01172856
$ 0.01172856$ 0.01172856

$ 0.01173299
$ 0.01173299$ 0.01173299

$ 0.01682545
$ 0.01682545$ 0.01682545

$ 0.00110162
$ 0.00110162$ 0.00110162

-0.00%

-0.01%

+0.00%

+0.00%

CANNFINITY (CFT) realiojo laiko kaina yra $0.0117306. Per pastarąsias 24 valandas CFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01172856 iki aukščiausios $ 0.01173299 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CFT kaina yra $ 0.01682545, o žemiausia – $ 0.00110162.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CFT per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CANNFINITY (CFT) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 49.27M
$ 49.27M$ 49.27M

0.00
0.00 0.00

4,200,000,000.0
4,200,000,000.0 4,200,000,000.0

Dabartinė CANNFINITY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CFT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 4200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.27M

CANNFINITY (CFT) kainos istorija USD

Šiandienos CANNFINITY kainos pokytis į USD: $ 0.
CANNFINITY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CANNFINITY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000011625.
CANNFINITY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000000788355501748.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.01%
30 dienų$ 0--
60 dienų$ -0.0000011625-0.00%
90 dienų$ -0.000000788355501748-0.00%

Kas yra CANNFINITY (CFT)

CANNFINITY's unified B2B and B2C platform have revolutionized the way farmers, brands, distributors, and retailers manage their operations and grow their business.

CANNFINITY (CFT) išteklius

Oficiali svetainė

CANNFINITY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CANNFINITY (CFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CANNFINITY (CFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CANNFINITY prognozes.

Peržiūrėkite CANNFINITY kainos prognozę dabar!

CFT į vietos valiutas

CANNFINITY (CFT) Tokenomika

Supratimas apie CANNFINITY (CFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CANNFINITY (CFT)

Kiek CANNFINITY(CFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CFT kaina USD valiuta yra 0.0117306USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CFT į USD kaina?
Dabartinė CFT kaina USD valiuta yra $ 0.0117306. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CANNFINITY rinkos kapitalizacija?
CFT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CFT apyvartoje?
CFT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CFT kaina?
CFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01682545USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CFT kaina?
CFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00110162USD.
Kokia yra CFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CFT yra --USD.
Ar CFT kaina šiais metais kils?
CFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:20:42(UTC+8)

