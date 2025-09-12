Daugiau apie CANDY

CANDY Kainos informacija

CANDY Oficiali svetainė

CANDY Tokenomika

CANDY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Candy logotipas

Candy kaina (CANDY)

Neįtraukta į sąrašą

1 CANDY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Candy (CANDY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:20:34(UTC+8)

Candy (CANDY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.58%

+2.89%

+2.20%

+2.20%

Candy (CANDY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CANDY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CANDY kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CANDY per pastarąją valandą pasikeitė +1.58%, per 24 valandas – +2.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Candy (CANDY) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 18.41K
$ 18.41K$ 18.41K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Dabartinė Candy rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CANDY apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.41K

Candy (CANDY) kainos istorija USD

Šiandienos Candy kainos pokytis į USD: $ 0.
Candy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Candy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Candy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.89%
30 dienų$ 0+7.81%
60 dienų$ 0+50.36%
90 dienų$ 0--

Kas yra Candy (CANDY)

Peep this meme with blonde locks and lucious meme-able style, Candy is Andy's Girlfriend. Candy is a meme-coin on the base network, we created this hot girl token for all the men on the network to simp over, top quality memes and experienced team from a 28m previous project. Exposure is key.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Candy (CANDY) išteklius

Oficiali svetainė

Candy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Candy (CANDY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Candy (CANDY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Candy prognozes.

Peržiūrėkite Candy kainos prognozę dabar!

CANDY į vietos valiutas

Candy (CANDY) Tokenomika

Supratimas apie Candy (CANDY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CANDYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Candy (CANDY)

Kiek Candy(CANDY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CANDY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CANDY į USD kaina?
Dabartinė CANDY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Candy rinkos kapitalizacija?
CANDY rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CANDY apyvartoje?
CANDY apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CANDY kaina?
CANDY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CANDY kaina?
CANDY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CANDY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CANDY yra --USD.
Ar CANDY kaina šiais metais kils?
CANDY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CANDY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:20:34(UTC+8)

Candy (CANDY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.