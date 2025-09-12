Daugiau apie CDN

Canada eCoin logotipas

Canada eCoin kaina (CDN)

Neįtraukta į sąrašą

1 CDN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00597714
+2.30%1D
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:20:02(UTC+8)
USD
Canada eCoin (CDN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:20:02(UTC+8)

Canada eCoin (CDN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00569515
24 val. žemiausia
$ 0.00653914
24 val. aukščiausia

$ 0.00569515
$ 0.00653914
$ 0.2738
$ 0
+0.13%

+2.40%

-2.33%

-2.33%

Canada eCoin (CDN) realiojo laiko kaina yra $0.005979. Per pastarąsias 24 valandas CDN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00569515 iki aukščiausios $ 0.00653914 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CDN kaina yra $ 0.2738, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CDN per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +2.40%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Canada eCoin (CDN) rinkos informacija

$ 0.00
--
$ 597.51K
0.00
100,000,000.0
Dabartinė Canada eCoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CDN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 597.51K

Canada eCoin (CDN) kainos istorija USD

Šiandienos Canada eCoin kainos pokytis į USD: $ +0.00013988.
Canada eCoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005231798.
Canada eCoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0042041416.
Canada eCoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000823253579205145.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00013988+2.40%
30 dienų$ -0.0005231798-8.75%
60 dienų$ +0.0042041416+70.32%
90 dienų$ +0.000823253579205145+15.97%

Kas yra Canada eCoin (CDN)

Canada eCoin (CDN) išteklius

Oficiali svetainė

Canada eCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Canada eCoin (CDN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Canada eCoin (CDN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Canada eCoin prognozes.

Peržiūrėkite Canada eCoin kainos prognozę dabar!

CDN į vietos valiutas

Canada eCoin (CDN) Tokenomika

Supratimas apie Canada eCoin (CDN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CDNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Canada eCoin (CDN)

Kiek Canada eCoin(CDN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CDN kaina USD valiuta yra 0.005979USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CDN į USD kaina?
Dabartinė CDN kaina USD valiuta yra $ 0.005979. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Canada eCoin rinkos kapitalizacija?
CDN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CDN apyvartoje?
CDN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CDN kaina?
CDN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2738USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CDN kaina?
CDN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CDN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CDN yra --USD.
Ar CDN kaina šiais metais kils?
CDN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CDN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.