Camille kaina (CAMILLE)
-0.02%
-0.51%
+4.61%
+4.61%
Camille (CAMILLE) realiojo laiko kaina yra $0.00123542. Per pastarąsias 24 valandas CAMILLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00121762 iki aukščiausios $ 0.00124243 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAMILLE kaina yra $ 0.202958, o žemiausia – $ 0.00117105.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAMILLE per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Camille rinkos kapitalizacija yra $ 25.94K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CAMILLE apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.94K
Šiandienos Camille kainos pokytis į USD: $ 0.
Camille 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012168906.
Camille 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012204871.
Camille 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.077144173819752.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.51%
|30 dienų
|$ -0.0012168906
|-98.50%
|60 dienų
|$ -0.0012204871
|-98.79%
|90 dienų
|$ -0.077144173819752
|-98.42%
Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios. Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to: - Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics. - LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”). - Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions. In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders): - Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes. - DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services - Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context. - Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click
