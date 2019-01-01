Camel Dad (CAMEL) Tokenomika

Camel Dad (CAMEL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCamel Dad (CAMEL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Camel Dad (CAMEL) Informacija

Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert.

With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media.

He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace.

He’s the father figure every degen didn’t know they needed.

Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world.

Oficiali svetainė:
https://cameldad.com/

Camel Dad (CAMEL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Camel Dad (CAMEL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 26.72K
$ 26.72K$ 26.72K
Bendra pasiūla:
$ 7.86B
$ 7.86B$ 7.86B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 7.86B
$ 7.86B$ 7.86B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 26.72K
$ 26.72K$ 26.72K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00154998
$ 0.00154998$ 0.00154998
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

Camel Dad (CAMEL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Camel Dad (CAMEL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CAMEL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CAMEL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CAMEL tokenomiką, galite peržiūrėti CAMEL tokeno kainą realiuoju laiku!

CAMEL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CAMEL? Mūsų CAMEL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

