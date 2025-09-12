Camel Dad kaina (CAMEL)
Camel Dad (CAMEL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CAMEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAMEL kaina yra $ 0.00154998, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAMEL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Camel Dad rinkos kapitalizacija yra $ 20.91K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CAMEL apyvartoje yra 7.86B vienetų, o bendras kiekis siekia 7859968208.46198. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.91K
Šiandienos Camel Dad kainos pokytis į USD: $ 0.
Camel Dad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Camel Dad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Camel Dad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+1.28%
|60 dienų
|$ 0
|+22.66%
|90 dienų
|$ 0
|--
Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert. With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media. He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace. He’s the father figure every degen didn’t know they needed. Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
