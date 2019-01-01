Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomika

Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCalvin in the Cabal (CALVIN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Calvin in the Cabal (CALVIN) Informacija

$CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he’s bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance.

Oficiali svetainė:
https://www.cabalcalvin.com

Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Calvin in the Cabal (CALVIN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
Bendra pasiūla:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00866542
$ 0.00866542$ 0.00866542
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00112666
$ 0.00112666$ 0.00112666

Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Calvin in the Cabal (CALVIN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CALVIN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CALVIN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CALVIN tokenomiką, galite peržiūrėti CALVIN tokeno kainą realiuoju laiku!

CALVIN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CALVIN? Mūsų CALVIN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.