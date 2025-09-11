Daugiau apie CALVIN

Calvin in the Cabal kaina (CALVIN)

1 CALVIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00108419
$0.00108419$0.00108419
-1.30%1D
Calvin in the Cabal (CALVIN) kainos grafikas realiu laiku
Calvin in the Cabal (CALVIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00105369
$ 0.00105369$ 0.00105369
24 val. žemiausia
$ 0.00110063
$ 0.00110063$ 0.00110063
24 val. aukščiausia

$ 0.00105369
$ 0.00105369$ 0.00105369

$ 0.00110063
$ 0.00110063$ 0.00110063

$ 0.00866542
$ 0.00866542$ 0.00866542

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-1.34%

+0.04%

+0.04%

Calvin in the Cabal (CALVIN) realiojo laiko kaina yra $0.00108419. Per pastarąsias 24 valandas CALVIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00105369 iki aukščiausios $ 0.00110063 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CALVIN kaina yra $ 0.00866542, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CALVIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Calvin in the Cabal (CALVIN) rinkos informacija

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

999.93M
999.93M 999.93M

999,928,551.983452
999,928,551.983452 999,928,551.983452

Dabartinė Calvin in the Cabal rinkos kapitalizacija yra $ 1.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CALVIN apyvartoje yra 999.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 999928551.983452. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.08M

Calvin in the Cabal (CALVIN) kainos istorija USD

Šiandienos Calvin in the Cabal kainos pokytis į USD: $ 0.
Calvin in the Cabal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000490528.
Calvin in the Cabal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005992793.
Calvin in the Cabal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003215112888494654.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.34%
30 dienų$ +0.0000490528+4.52%
60 dienų$ -0.0005992793-55.27%
90 dienų$ -0.003215112888494654-74.78%

Kas yra Calvin in the Cabal (CALVIN)

$CALVIN provides real utility through world-class automated trading and multimedia entertainment. From exposing the Cabal to rewarding holders, Calvin keeps the community informed, empowered, and ahead of the curve. Through trading performance, on-chain tools, and expanding media presence, he’s bridging culture and capital—reshaping the future of AI-powered finance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Calvin in the Cabal (CALVIN) išteklius

Oficiali svetainė

Calvin in the Cabal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Calvin in the Cabal (CALVIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Calvin in the Cabal (CALVIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Calvin in the Cabal prognozes.

Peržiūrėkite Calvin in the Cabal kainos prognozę dabar!

CALVIN į vietos valiutas

Calvin in the Cabal (CALVIN) Tokenomika

Supratimas apie Calvin in the Cabal (CALVIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CALVINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Calvin in the Cabal (CALVIN)

Kiek Calvin in the Cabal(CALVIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CALVIN kaina USD valiuta yra 0.00108419USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CALVIN į USD kaina?
Dabartinė CALVIN kaina USD valiuta yra $ 0.00108419. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Calvin in the Cabal rinkos kapitalizacija?
CALVIN rinkos kapitalizacija yra $ 1.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CALVIN apyvartoje?
CALVIN apyvartoje yra 999.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CALVIN kaina?
CALVIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00866542USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CALVIN kaina?
CALVIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CALVIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CALVIN yra --USD.
Ar CALVIN kaina šiais metais kils?
CALVIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CALVIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:02:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.