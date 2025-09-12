Daugiau apie CHILN

CHILN Kainos informacija

CHILN Baltoji knyga

CHILN Oficiali svetainė

CHILN Tokenomika

CHILN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Calm Bear logotipas

Calm Bear kaina (CHILN)

Neįtraukta į sąrašą

1 CHILN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Calm Bear (CHILN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:19:38(UTC+8)

Calm Bear (CHILN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119897
$ 0.00119897$ 0.00119897

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+2.53%

+11.86%

+11.86%

Calm Bear (CHILN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CHILN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHILN kaina yra $ 0.00119897, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHILN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Calm Bear (CHILN) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 24.34K
$ 24.34K$ 24.34K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Calm Bear rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHILN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.34K

Calm Bear (CHILN) kainos istorija USD

Šiandienos Calm Bear kainos pokytis į USD: $ 0.
Calm Bear 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Calm Bear 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Calm Bear 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.53%
30 dienų$ 0+10.72%
60 dienų$ 0+30.92%
90 dienų$ 0--

Kas yra Calm Bear (CHILN)

Calm Bear $CHILN on Solana. (Website: https://www.calmbear.org/)(Telegram: https://t.me/calmbearsol) (Twitter: https://twitter.com/calmbearsol) Calm Bear ($CHILN) is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain. It is a decentralized digital asset, loved and respected by its community. Calm Bear holders have calm approach to crypto investing. Ticker is $CHILN and Calm Bear contract address is 2DfEnQrC6EVnhA3wGXiQ8UoBtEEmStsW6oNT6izn6AeH

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Calm Bear (CHILN) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Calm Bear kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Calm Bear (CHILN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Calm Bear (CHILN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Calm Bear prognozes.

Peržiūrėkite Calm Bear kainos prognozę dabar!

CHILN į vietos valiutas

Calm Bear (CHILN) Tokenomika

Supratimas apie Calm Bear (CHILN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHILNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Calm Bear (CHILN)

Kiek Calm Bear(CHILN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHILN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHILN į USD kaina?
Dabartinė CHILN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Calm Bear rinkos kapitalizacija?
CHILN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHILN apyvartoje?
CHILN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHILN kaina?
CHILN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00119897USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHILN kaina?
CHILN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CHILN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHILN yra --USD.
Ar CHILN kaina šiais metais kils?
CHILN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHILN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:19:38(UTC+8)

Calm Bear (CHILN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.