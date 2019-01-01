Cairo Bank (CBANK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCairo Bank (CBANK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Cairo Bank (CBANK) Informacija

Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.

Oficiali svetainė:
https://cairofinance.app/
Baltoji knyga:
https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/

Cairo Bank (CBANK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Cairo Bank (CBANK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 390.56K
$ 390.56K
Bendra pasiūla:
$ 3.60M
$ 3.60M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 3.23M
$ 3.23M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 435.86K
$ 435.86K
Visų laikų rekordas:
$ 2.43
$ 2.43
Visų laikų minimumas:
$ 0.054961
$ 0.054961
Dabartinė kaina:
$ 0.121072
$ 0.121072

Cairo Bank (CBANK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Cairo Bank (CBANK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CBANK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CBANK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CBANK tokenomiką, galite peržiūrėti CBANK tokeno kainą realiuoju laiku!

CBANK kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CBANK? Mūsų CBANK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.