Cairo Bank logotipas

Cairo Bank kaina (CBANK)

Neįtraukta į sąrašą

1 CBANK į USD – tiesioginė kaina:

$0.115937
$0.115937$0.115937
+0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Cairo Bank (CBANK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:47:10(UTC+8)

Cairo Bank (CBANK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.114856
$ 0.114856$ 0.114856
24 val. žemiausia
$ 0.115937
$ 0.115937$ 0.115937
24 val. aukščiausia

$ 0.114856
$ 0.114856$ 0.114856

$ 0.115937
$ 0.115937$ 0.115937

$ 2.43
$ 2.43$ 2.43

$ 0.054961
$ 0.054961$ 0.054961

--

+0.62%

+5.24%

+5.24%

Cairo Bank (CBANK) realiojo laiko kaina yra $0.115937. Per pastarąsias 24 valandas CBANK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.114856 iki aukščiausios $ 0.115937 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CBANK kaina yra $ 2.43, o žemiausia – $ 0.054961.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CBANK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cairo Bank (CBANK) rinkos informacija

$ 374.00K
$ 374.00K$ 374.00K

--
----

$ 417.37K
$ 417.37K$ 417.37K

3.23M
3.23M 3.23M

3,600,000.0
3,600,000.0 3,600,000.0

Dabartinė Cairo Bank rinkos kapitalizacija yra $ 374.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CBANK apyvartoje yra 3.23M vienetų, o bendras kiekis siekia 3600000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 417.37K

Cairo Bank (CBANK) kainos istorija USD

Šiandienos Cairo Bank kainos pokytis į USD: $ +0.00071168.
Cairo Bank 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0181077826.
Cairo Bank 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0357859955.
Cairo Bank 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00071168+0.62%
30 dienų$ +0.0181077826+15.62%
60 dienų$ +0.0357859955+30.87%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cairo Bank (CBANK)

Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.

Cairo Bank kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cairo Bank (CBANK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cairo Bank (CBANK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cairo Bank prognozes.

Peržiūrėkite Cairo Bank kainos prognozę dabar!

CBANK į vietos valiutas

Cairo Bank (CBANK) Tokenomika

Supratimas apie Cairo Bank (CBANK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CBANKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cairo Bank (CBANK)

Kiek Cairo Bank(CBANK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CBANK kaina USD valiuta yra 0.115937USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CBANK į USD kaina?
Dabartinė CBANK kaina USD valiuta yra $ 0.115937. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cairo Bank rinkos kapitalizacija?
CBANK rinkos kapitalizacija yra $ 374.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CBANK apyvartoje?
CBANK apyvartoje yra 3.23MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CBANK kaina?
CBANK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.43USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CBANK kaina?
CBANK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.054961USD.
Kokia yra CBANK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CBANK yra --USD.
Ar CBANK kaina šiais metais kils?
CBANK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CBANK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Cairo Bank (CBANK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

