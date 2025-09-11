Daugiau apie BBSOL

Bybit Staked SOL kaina (BBSOL)

1 BBSOL į USD – tiesioginė kaina:

$249.58
+1.10%1D
+1.10%1D
Bybit Staked SOL (BBSOL) kainos grafikas realiu laiku
Bybit Staked SOL (BBSOL) kainos informacija (USD)

Bybit Staked SOL (BBSOL) realiojo laiko kaina yra $249.37. Per pastarąsias 24 valandas BBSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 244.03 iki aukščiausios $ 250.64 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BBSOL kaina yra $ 308.6, o žemiausia – $ 103.09.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BBSOL per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – +0.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bybit Staked SOL (BBSOL) rinkos informacija

Dabartinė Bybit Staked SOL rinkos kapitalizacija yra $ 482.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BBSOL apyvartoje yra 1.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 1934384.923561085. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 482.39M

Bybit Staked SOL (BBSOL) kainos istorija USD

Šiandienos Bybit Staked SOL kainos pokytis į USD: $ +2.39.
Bybit Staked SOL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +73.1557068770.
Bybit Staked SOL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +101.8123846080.
Bybit Staked SOL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +91.12041760251509.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +2.39+0.97%
30 dienų$ +73.1557068770+29.34%
60 dienų$ +101.8123846080+40.83%
90 dienų$ +91.12041760251509+57.58%

Kas yra Bybit Staked SOL (BBSOL)

BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bybit Staked SOL (BBSOL) išteklius

Oficiali svetainė

Bybit Staked SOL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bybit Staked SOL (BBSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bybit Staked SOL (BBSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bybit Staked SOL prognozes.

Peržiūrėkite Bybit Staked SOL kainos prognozę dabar!

BBSOL į vietos valiutas

Bybit Staked SOL (BBSOL) Tokenomika

Supratimas apie Bybit Staked SOL (BBSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BBSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bybit Staked SOL (BBSOL)

Kiek Bybit Staked SOL(BBSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BBSOL kaina USD valiuta yra 249.37USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BBSOL į USD kaina?
Dabartinė BBSOL kaina USD valiuta yra $ 249.37. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bybit Staked SOL rinkos kapitalizacija?
BBSOL rinkos kapitalizacija yra $ 482.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BBSOL apyvartoje?
BBSOL apyvartoje yra 1.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BBSOL kaina?
BBSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 308.6USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BBSOL kaina?
BBSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 103.09USD.
Kokia yra BBSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BBSOL yra --USD.
Ar BBSOL kaina šiais metais kils?
BBSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BBSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.