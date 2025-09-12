Daugiau apie BWOB

BWOB kaina (BWOB)

1 BWOB į USD – tiesioginė kaina:

+4.50%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
BWOB (BWOB) kainos grafikas realiu laiku
BWOB (BWOB) kainos informacija (USD)

BWOB (BWOB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BWOB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BWOB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BWOB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +4.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BWOB (BWOB) rinkos informacija

Dabartinė BWOB rinkos kapitalizacija yra $ 21.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BWOB apyvartoje yra 690.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.63K

BWOB (BWOB) kainos istorija USD

Šiandienos BWOB kainos pokytis į USD: $ 0.
BWOB 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BWOB 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BWOB 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

Šiandien$ 0+4.57%
30 dienų$ 0-26.98%
60 dienų$ 0+28.75%
90 dienų$ 0--

Kas yra BWOB (BWOB)

Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric. The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility. In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

BWOB (BWOB) išteklius

BWOB kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BWOB (BWOB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BWOB (BWOB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BWOB prognozes.

Peržiūrėkite BWOB kainos prognozę dabar!

BWOB (BWOB) Tokenomika

Supratimas apie BWOB (BWOB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BWOBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BWOB (BWOB)

Kiek BWOB(BWOB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BWOB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BWOB į USD kaina?
Dabartinė BWOB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BWOB rinkos kapitalizacija?
BWOB rinkos kapitalizacija yra $ 21.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BWOB apyvartoje?
BWOB apyvartoje yra 690.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BWOB kaina?
BWOB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BWOB kaina?
BWOB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BWOB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BWOB yra --USD.
Ar BWOB kaina šiais metais kils?
BWOB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BWOB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.