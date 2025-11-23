BUY THE HAT (BTH) Tokenomika

BUY THE HAT (BTH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBUY THE HAT (BTH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 06:19:08(UTC+8)
USD

BUY THE HAT (BTH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BUY THE HAT (BTH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 254.30K
$ 254.30K$ 254.30K
Bendra pasiūla:
$ 978.95M
$ 978.95M$ 978.95M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 978.95M
$ 978.95M$ 978.95M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 254.30K
$ 254.30K$ 254.30K
Visų laikų rekordas:
$ 0.01883819
$ 0.01883819$ 0.01883819
Visų laikų minimumas:
$ 0.0002296
$ 0.0002296$ 0.0002296
Dabartinė kaina:
$ 0.00025977
$ 0.00025977$ 0.00025977

BUY THE HAT (BTH) Informacija

Oficiali svetainė:
https://x.com/i/communities/1953347503736443163

BUY THE HAT (BTH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BUY THE HAT (BTH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BTH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BTH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BTH tokenomiką, galite peržiūrėti BTH tokeno kainą realiuoju laiku!

BTH kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BTH? Mūsų BTH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.

Prašome perskaityti ir suprasti Naudotojo sutartį ir Privatumo politiką